Россиян предупредили о поддельных QR-кодах на бесплатный Wi-Fi

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники в России стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты.

При сканировании таких QR-кодов пользователь может попасть на сайт, крадущий данные банковских карт или загружающий вирус на устройство.

Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед вводом каких-либо данных и пользоваться только официальными приложениями или проверенными сайтами для подключения к городскому Wi-Fi или покупки билетов на аттракционы.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники с наступлением теплой погоды в России стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые обещают бесплатный Wi-Fi, а на деле ведут на фишинговые сайты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В "Мошеловке" отметили, что с наступлением тепла резко возрастает посещаемость парков, зон отдыха и открытых летних веранд, поэтому мошенники этим стали активно пользоваться.

"Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi", - рассказали там.

Однако при сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, крадущий данные банковских карт или загружающий вирус на устройство, предупреждают эксперты.

Они отмечают, что нужно с большой осторожностью сканировать QR-коды на улице, особенно если они наклеены кустарным способом. При сканировании стоит всегда проверять адрес сайта, на который перенаправляет браузер, прежде чем вводить какие-либо данные.