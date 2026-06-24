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Россиян предупредили о поддельных QR-кодах на бесплатный Wi-Fi - РИА Новости, 24.06.2026
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01:49 24.06.2026 (обновлено: 02:07 24.06.2026)
Россиян предупредили о поддельных QR-кодах на бесплатный Wi-Fi

Мошенники начали расклеивать QR-коды на бесплатный Wi-Fi в парках и у веранд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
Горожане отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Горожане отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники в России стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты.
  • При сканировании таких QR-кодов пользователь может попасть на сайт, крадущий данные банковских карт или загружающий вирус на устройство.
  • Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед вводом каких-либо данных и пользоваться только официальными приложениями или проверенными сайтами для подключения к городскому Wi-Fi или покупки билетов на аттракционы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники с наступлением теплой погоды в России стали расклеивать в парках и вблизи летних веранд QR-коды, которые обещают бесплатный Wi-Fi, а на деле ведут на фишинговые сайты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
В "Мошеловке" отметили, что с наступлением тепла резко возрастает посещаемость парков, зон отдыха и открытых летних веранд, поэтому мошенники этим стали активно пользоваться.
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"Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом, наклеенный на скамейку, столик летнего кафе, урну или прямо поверх официального информационного стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi", - рассказали там.
Однако при сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, крадущий данные банковских карт или загружающий вирус на устройство, предупреждают эксперты.
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Они отмечают, что нужно с большой осторожностью сканировать QR-коды на улице, особенно если они наклеены кустарным способом. При сканировании стоит всегда проверять адрес сайта, на который перенаправляет браузер, прежде чем вводить какие-либо данные.
"Для подключения к городскому Wi-Fi или покупки билетов на аттракционы пользуйтесь только официальными государственными приложениями или проверенными сайтами", - добавили в "Мошеловке".
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