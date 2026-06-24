МОК объявил о создании гранта в размере 10 тысяч долларов для участников ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет учредил грант "Готовность к будущему" в размере 10 тысяч долларов для поддержки участников Олимпийских игр.

Общий фонд гранта составляет 140 миллионов долларов, и на него будут иметь право около 14 тысяч участников Олимпийских игр.

Выплаты будут доступны всем участвовавшим на Олимпиадах спортсменам начиная с Игр в Италии, за исключением участников юношеских Олимпийских игр и тех, кто нарушил антидопинговые правила или другие нормы МОК.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) учредил грант в размере 10 тысяч долларов для поддержки участников Олимпийских игр, сообщается на сайте организации.

Ожидается, что на грант под названием "Готовность к будущему" для поддержки спортивной карьеры или ее смены будут иметь право около 14 тысяч участников Олимпийских игр. Он будет предоставляться через существующие структуры Национальных олимпийских комитетов (НОК). Общий фонд гранта составляет 140 миллионов долларов.

"Этот грант будет доступен каждому олимпийцу. Не только медалистам. Не только спортсменам из определенных стран. Каждому олимпийцу. Потому что, хотя путь каждого спортсмена уникален, каждый олимпиец принес жертвы, чтобы достичь олимпийской арены. Это не призовые деньги. Речь идет о признании пути и самоотдачи, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем", - заявил председатель комиссии спортсменов МОК экс-баскетболист Пау Газоль.

К получению выплаты допускаются все участвовавшие на Олимпиадах спортсмены начиная с Игр в Италии . При этом участники юношеских Олимпийских игр не имеют права на получение гранта. Отмечается, что к участию допускаются только те олимпийцы, которые не нарушали антидопинговые правила, кодекс этики МОК, условия участия или Олимпийскую хартию.