Мишустин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив «России сегодня» с 85-летием.

История агентства началась в первые дни Великой Отечественной войны с создания Совинформбюро.

Мишустин отметил, что медиагруппа «Россия сегодня» занимает лидирующие позиции в информационном пространстве и повышает авторитет России на международной арене.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "России сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что медиагруппа занимает лидирующие позиции в информационном пространстве страны и за ее пределами, оперативно и разносторонне освещая происходящие в мире события и повышая авторитет России на международной арене.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня основания легендарного агентства", - отметил Мишустин в своей телеграмме.

Он напомнил, что история агентства началась в первые дни Великой Отечественной войны, когда было создано Совинформбюро. Тогда круглосуточное информирование миллионов граждан о ходе боевых действий и об обстановке в стране обеспечивалось в сложнейших условиях, а фронтовые сводки, озвученные Юрием Левитаном, ставшим голосом целой эпохи, объединяли советский народ и вселяли уверенность в то, что враг будет повержен, отметил премьер-министр.

"В летопись военных лет навсегда вписаны имена выдающихся писателей, публицистов и корреспондентов Совинформбюро. И сегодня журналисты МИА "Россия сегодня" работают в зоне специальной военной операции, рассказывая людям правду", - указал Мишустин.

Глава правительства отметил, что на всех этапах развития сотрудники агентства продолжают традиции предшественников, сохраняя приверженность принципам достоверности и объективности.

"И все эти годы медиахолдинг занимает лидирующие позиции в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами. Каждый день высокопрофессиональная команда выпускает новости и эксклюзивные материалы на различных языках, использует современные форматы подачи, постоянно расширяя географию присутствия", - сказал Мишустин.

Он отметил, что коллектив медиагруппы производит качественный и востребованный контент, оперативно и разносторонне освещает происходящие в мире события, формирует объективную точку зрения у зарубежной аудитории, повышает авторитет России на международной арене.

Премьер поблагодарил коллектив медиагруппы за труд, преданность профессии и весомый вклад в развитие отечественных СМИ, пожелав дальнейших успехов и всего наилучшего.

Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.