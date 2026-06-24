Глава Татарстана поздравил "Россию сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с 85-летием.

Он выразил признательность коллективу агентства за продвижение позитивного имиджа Татарстана и поддержку ключевых проектов.

Глава республики отметил профессионализм и мастерство коллектива "Россия сегодня" и пожелал новых профессиональных побед.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, поблагодарив коллектив за продвижение позитивного имиджа республики и поддержку ключевых проектов.

"Уважаемый Дмитрий Константинович! Примите самые искренние поздравления в связи с 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня". Для нашей республики взаимодействие с "Россия сегодня" имеет особую ценность. Хочу выразить вам глубокую признательность за тот вклад, который вы вносите в продвижение позитивного имиджа Татарстана, и за неизменную поддержку наших ключевых проектов и инициатив", - говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева

В телеграмме глава Татарстана также указал, что медиагруппа за эти десятилетия стала одним из флагманов отечественной и мировой журналистики, работающим над укреплением объективного образа России за рубежом. Минниханов отметил безупречный профессионализм, мастерство и оперативность коллектива "Россия сегодня".

Глава Татарстана выразил уверенность, что медиагруппа продолжит творческие традиции предшественников и удержит заслуженное лидерство в медиасфере. Минниханов пожелал коллективу новых профессиональных побед, вдохновения и ярких информационных поводов.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.