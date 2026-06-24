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Глава Татарстана поздравил "Россию сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:35 24.06.2026
Глава Татарстана поздравил "Россию сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Минниханов отметил вклад "России сегодня" в продвижение имиджа Татарстана

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с 85-летием.
  • Он выразил признательность коллективу агентства за продвижение позитивного имиджа Татарстана и поддержку ключевых проектов.
  • Глава республики отметил профессионализм и мастерство коллектива "Россия сегодня" и пожелал новых профессиональных побед.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, поблагодарив коллектив за продвижение позитивного имиджа республики и поддержку ключевых проектов.
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Примите самые искренние поздравления в связи с 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня". Для нашей республики взаимодействие с "Россия сегодня" имеет особую ценность. Хочу выразить вам глубокую признательность за тот вклад, который вы вносите в продвижение позитивного имиджа Татарстана, и за неизменную поддержку наших ключевых проектов и инициатив", - говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
В телеграмме глава Татарстана также указал, что медиагруппа за эти десятилетия стала одним из флагманов отечественной и мировой журналистики, работающим над укреплением объективного образа России за рубежом. Минниханов отметил безупречный профессионализм, мастерство и оперативность коллектива "Россия сегодня".
Глава Татарстана выразил уверенность, что медиагруппа продолжит творческие традиции предшественников и удержит заслуженное лидерство в медиасфере. Минниханов пожелал коллективу новых профессиональных побед, вдохновения и ярких информационных поводов.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
Вчера, 18:41
 
РоссияРустам МиннихановСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие СовинформбюроРоссия сегодня
 
 
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