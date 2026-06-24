Минфин не получал предложения по мораторию на обнуление топливного демпфера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мораторий на обнуление топливного демпфера прекратил свое действие 1 мая 2026 года.

Предложения о возврате моратория пока не поступали в Минфин РФ.

С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива — на 30%, то выплаты обнуляются.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предложения по возврату моратория на обнуление топливного демпфера, который прекратил свое действие 1 мая 2026 года, пока не поступали в Минфин РФ, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Я во всяком случае не в курсе таких предложений. Здесь вопрос адресован в первую очередь Минэнерго. Мы оперативно готовы все предложения рассматривать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, поступают ли предложения в министерство о возврате моратория на обнуление топливного демпфера.

С октября 2025 по май 2026 года действовал мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. В конце апреля текущего года вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство приняло решение не продлевать мораторий.