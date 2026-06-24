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Экс-премьер Польши заявил, что предпочитает быть русской портянкой - РИА Новости, 24.06.2026
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22:09 24.06.2026
Экс-премьер Польши заявил, что предпочитает быть русской портянкой

Миллер заявил, что лучше будет русской портянкой, чем бандеровским памперсом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».
  • Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о том, что в Польше его часто называют «пятой российской колонной».
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом".
Во время интервью радиостанции Radio Zet Миллеру был задан вопрос о том, что в Польше его часто называют "пятой российской колонной".
"Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", - ответил экс-премьер.
Ранее он заявил, что нынешняя политика Киева "плохо кончится" для Украины, что она "проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства".
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