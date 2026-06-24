Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».
- Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о том, что в Польше его часто называют «пятой российской колонной».
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом".
"Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", - ответил экс-премьер.
Ранее он заявил, что нынешняя политика Киева "плохо кончится" для Украины, что она "проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства".