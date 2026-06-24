Экс-премьер Польши заявил, что предпочитает быть русской портянкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о том, что в Польше его часто называют «пятой российской колонной».

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть "русской портянкой", чем "бандеровским памперсом".

Во время интервью радиостанции Radio Zet Миллеру был задан вопрос о том, что в Польше его часто называют "пятой российской колонной".

"Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", - ответил экс-премьер.