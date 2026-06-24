Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" в четвертый раз подряд сыграл вничью в Молодежной футбольной лиге - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:30 24.06.2026
"Спартак" в четвертый раз подряд сыграл вничью в Молодежной футбольной лиге

"Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в Молодежной футбольной лиге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики "Спартака" во время матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Урал" (Екатеринбург).
Болельщики Спартака во время матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ФК Урал (Екатеринбург). - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата Молодежной футбольной лиги со счетом 0:0.
  • На шестой компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален нападающий «Спартака» Гаджимурад Абдуллаев за неспортивное поведение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 0:0. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте с поля за неспортивное поведение был удален нападающий "Спартака" Гаджимурад Абдуллаев.
Футболисты "красно-белых" сыграли вничью в четвертый раз подряд. Команда с 18 очками занимает шестое место в таблице. "Динамо" (11 очков) располагается на 12-й строчке.
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Появились подробности о матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"
Вчера, 14:02
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала