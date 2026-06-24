"Спартак" в четвертый раз подряд сыграл вничью в Молодежной футбольной лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата Молодежной футбольной лиги со счетом 0:0.
- На шестой компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален нападающий «Спартака» Гаджимурад Абдуллаев за неспортивное поведение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 0:0. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте с поля за неспортивное поведение был удален нападающий "Спартака" Гаджимурад Абдуллаев.
Футболисты "красно-белых" сыграли вничью в четвертый раз подряд. Команда с 18 очками занимает шестое место в таблице. "Динамо" (11 очков) располагается на 12-й строчке.