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Мерц умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст в Германии - РИА Новости, 24.06.2026
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17:58 24.06.2026
Мерц умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст в Германии

Мерц во время выступления умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц выступил в бундестаге, выразив надежду на утверждение проекта пенсионной реформы до конца года.
  • В ходе выступления канцлер фактически умолчал о планах повысить пенсионный возраст, сосредоточившись на позитивных аспектах реформы.
  • Правительственная комиссия ФРГ представила пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы, включая привязку пенсионного возраста к росту продолжительности жизни в стране.
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе своего выступления в бундестаге фактически умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст в Германии, сосредоточившись исключительно на позитивных аспектах грядущей пенсионной реформы.
Выступая в среду перед депутатами в рамках традиционного опроса правительства, Мерц выразил надежду, что парламент утвердит подготовленный правительственной комиссией проект пенсионной реформы уже до конца этого года.
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"Это (реформа - ред.) большой шаг по-настоящему к новой системе нашего пенсионного обеспечения и ее долгосрочной стабилизации", - заявил Мерц.
Говоря о концепции реформы, канцлер ФРГ лишь отметил, что она создает для зрелых граждан "стимулы работать дольше", а для молодежи — как можно раньше создавать свой пенсионный капитал.
Правительственная комиссия ФРГ представила во вторник пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы в Германии, ключевой из которых является привязка пенсионного возраста к росту продолжительности жизни в стране. Согласно действующему законодательству, планка возраста выхода на пенсию в ФРГ и так поэтапно повышается и должна достигнуть 67 лет к началу 2030-х годов. В случае же одобрения нового проекта бундестагом, этот рост продолжится и планка вырастет до почти 70 лет к началу 2090-х годов. Помимо этого, в правительстве предложили отменить возможность досрочного выхода на заслуженный отдых в 63 года.
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