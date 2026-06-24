Мерц умолчал о планах властей повысить пенсионный возраст в Германии

Правительственная комиссия ФРГ представила во вторник пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы в Германии, ключевой из которых является привязка пенсионного возраста к росту продолжительности жизни в стране. Согласно действующему законодательству, планка возраста выхода на пенсию в ФРГ и так поэтапно повышается и должна достигнуть 67 лет к началу 2030-х годов. В случае же одобрения нового проекта бундестагом, этот рост продолжится и планка вырастет до почти 70 лет к началу 2090-х годов. Помимо этого, в правительстве предложили отменить возможность досрочного выхода на заслуженный отдых в 63 года.