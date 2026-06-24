В Роспотребнадзоре назвали эндемичные страны по мелиоидозу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндемичными странами по мелиоидозу являются Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, Таиланд и другие.
- В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
- Роспотребнадзор рекомендует уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране планируемого пребывания при планировании зарубежных поездок.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Эндемичными странами по мелиоидозу являются Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, Таиланд и другие, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
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"Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в их числе – Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее в России уже фиксировалось несколько завозных случаев мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.
"При планировании зарубежных поездок обязательно заранее уточните в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Чтобы не заболеть мелиоидозом, необходимо избегать контакта с почвой: не ходить босиком, использовать закрытую обувь, отдыхать на шезлонгах или постеленном коврике. Также не следует купаться в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих. Туристам лучше избегать поездок в районы с возможными наводнениями, а также исключить контакты с животными. Кроме этого, нужно помнить о правилах личной гигиены и употреблять в пищу только проверенные продукты и воду, добавили в ведомстве.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.