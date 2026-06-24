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На Украине парламент формально сохраняет полномочия, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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19:15 24.06.2026 (обновлено: 19:16 24.06.2026)
На Украине парламент формально сохраняет полномочия, заявил Медведев

Медведев: парламент Украины формально сохраняет полномочия до нового состава

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент на Украине формально сохраняет свои полномочия до избрания нового состава, указал Дмитрий Медведев.
  • Нынешний политический режим на Украине не заинтересован в юридических договоренностях, подчеркнул он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламент на Украине формально до избрания нового состава сохраняет свои полномочия, указал зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.
"В настоящий момент большинство органов власти на Украине низложены или исчерпали свою компетенцию... Правда, есть парламент, который формально, как минимум до избрания нового парламента, сохраняет свои полномочия. Так что при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности", - сказал Медведев.
Однако нынешний политический режим на Украине, подчеркнул Медведев, не заинтересован в таких договоренностях.
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