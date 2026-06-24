Медведев назвал ценность соглашения с нынешними властями Украины условной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что большинство органов власти Киева нелегитимны.
- По его словам, высшая власть на Украине разрушена, поэтому ценность соглашений с нынешними властями условна.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ценность соглашения с нынешними властями Украины весьма условна, поскольку большинство органов власти Киева нелегитимны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в настоящий момент большинство органов власти на Украине исчерпали свою компетенцию, это касается президента, Конституционного суда, правительства, региональных администраций. По его словам, власти нет, так как высшая власть разрушена.
"Ценность такого рода соглашения весьма и весьма условна", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ.
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