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Медведев назвал ценность соглашения с нынешними властями Украины условной - РИА Новости, 24.06.2026
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19:06 24.06.2026
Медведев назвал ценность соглашения с нынешними властями Украины условной

Медведев: ценность соглашения с нынешними властями Украины весьма условна

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что большинство органов власти Киева нелегитимны.
  • По его словам, высшая власть на Украине разрушена, поэтому ценность соглашений с нынешними властями условна.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ценность соглашения с нынешними властями Украины весьма условна, поскольку большинство органов власти Киева нелегитимны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в настоящий момент большинство органов власти на Украине исчерпали свою компетенцию, это касается президента, Конституционного суда, правительства, региональных администраций. По его словам, власти нет, так как высшая власть разрушена.
"Ценность такого рода соглашения весьма и весьма условна", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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УкраинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияКиевРоссия
 
 
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