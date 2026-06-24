Медведев рассказал, как говорить с теми, кто не хочет слышать Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Русский язык достаточно богат для разговора с теми, кто тебя не понимает, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Когда тебя не понимают, надо разговаривать на русском языке. Он очень богатый", - сказал Медведев на вопрос, на каком языке разговаривать с тем, кто тебя не хочет слышать.