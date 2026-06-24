Медведев рассказал, как говорить с теми, кто не хочет слышать Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что русский язык достаточно богат для разговора с теми, кто тебя не понимает.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Русский язык достаточно богат для разговора с теми, кто тебя не понимает, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев на полях Петербургского международного юридического форума ответил на вопросы журналистов.
"Когда тебя не понимают, надо разговаривать на русском языке. Он очень богатый", - сказал Медведев на вопрос, на каком языке разговаривать с тем, кто тебя не хочет слышать.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.