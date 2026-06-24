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России не с кем договариваться на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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18:32 24.06.2026 (обновлено: 18:44 24.06.2026)
России не с кем договариваться на Украине, заявил Медведев

Медведев: России не с кем договариваться на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что России на Украине не с кем договариваться.
  • При желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности, отметил Медведев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. России не с кем договариваться на Украине, но при желании можно найти можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Строго говоря, об этом много раз уже делались комментарии, и президент свою позицию выражал, договариваться там (на Украине - ред.) вообще особо не с кем... Есть парламент, который формально, как минимум до избрания нового парламента, сохраняет свои полномочия, так что при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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