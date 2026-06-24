Режим в Киеве не заинтересован в договоренностях с Россией, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим не заинтересован в договоренностях с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Киевский режим не заинтересован в договоренностях с Россией, как бы он не утверждал об обратном, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"При желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договоренности. Но, во-первых, сейчас совершенно очевидно: нынешние украинские правители, нынешний политический режим на Украине не заинтересован в таких договоренностях, сколько бы они ни болтали об обратном", - сказал он журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.