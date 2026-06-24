Режим в Киеве не заинтересован в договоренностях с Россией, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Киевский режим не заинтересован в договоренностях с Россией, как бы он не утверждал об обратном, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.