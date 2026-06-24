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У России много друзей в странах Глобального Юга, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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18:30 24.06.2026 (обновлено: 18:50 24.06.2026)
У России много друзей в странах Глобального Юга, заявил Медведев

Медведев: у России много друзей и союзников в странах Глобального Юга

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у России много близких друзей и союзников в странах Глобального Юга.
  • По его словам, страны Глобального Юга смотрят на нынешнюю ситуацию и историю приблизительно так же, как и Россия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. У России много близких друзей и союзников в странах Глобального Юга, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Понимание того, в каком направлении нам нужно развивать международные отношения и международное право со странами Глобального Юга - а там много наших близких друзей, союзников, по сути, - оно очень такое близкое. По многим позициям оно просто совпадающее", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
Он уточнил, что страны Глобального Юга смотрят на нынешнюю ситуацию, как и на историю, приблизительно так же, как и Россия.
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