У России много друзей в странах Глобального Юга, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у России много близких друзей и союзников в странах Глобального Юга.
- По его словам, страны Глобального Юга смотрят на нынешнюю ситуацию и историю приблизительно так же, как и Россия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. У России много близких друзей и союзников в странах Глобального Юга, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Понимание того, в каком направлении нам нужно развивать международные отношения и международное право со странами Глобального Юга - а там много наших близких друзей, союзников, по сути, - оно очень такое близкое. По многим позициям оно просто совпадающее", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
Он уточнил, что страны Глобального Юга смотрят на нынешнюю ситуацию, как и на историю, приблизительно так же, как и Россия.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.