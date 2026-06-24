Медведев рассказал об общих пониманиях России и Глобального Юга

"Понимание того, в каком направлении нам нужно развивать международные отношения и международное право со странами Глобального Юга, - а там много наших близких друзей и союзников по сути - оно очень близкое, по многим позициям оно просто совпадающее. И я считаю, что это залог будущего международных отношений", - сказал он журналистам на полях ПМЮФ-2026.