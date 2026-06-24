Медведев рассказал об общих пониманиях России и Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У России и стран Глобального Юга схожее понимание того, в каком направлении следует развивать международные отношения, заявил Дмитрий Медведев.
- Дмитрий Медведев выступил с заявлением на полях ПМЮФ-2026, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. У России и Глобального Юга во многом совпадает понимание того, в каком направлении надо развивать международные отношения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Понимание того, в каком направлении нам нужно развивать международные отношения и международное право со странами Глобального Юга, - а там много наших близких друзей и союзников по сути - оно очень близкое, по многим позициям оно просто совпадающее. И я считаю, что это залог будущего международных отношений", - сказал он журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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