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Медведев рассказал о том, как Россия может достичь целей СВО - РИА Новости, 24.06.2026
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18:27 24.06.2026 (обновлено: 18:36 24.06.2026)
Медведев рассказал о том, как Россия может достичь целей СВО

Медведев: РФ достигнет целей СВО если не за столом переговоров, то военным путем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что Россия сможет достичь своих целей на СВО либо за столом переговоров, либо на поле боя.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия сможет достичь своих целей по ситуации на Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Лучшей гарантией здесь будет просто укрепление нашей страны, нашей военной мощи, консолидация нашей страны вокруг курса президента, ну и необходимости достичь результатов, если не за столом переговоров, то на поле боя, а это вполне вероятно и естественно состоится", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
России не с кем договариваться на Украине, заявил Медведев
Вчера, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевУкраинаВ миреСанкт-Петербург
 
 
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