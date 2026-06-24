Медведев рассказал о том, как Россия может достичь целей СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что Россия сможет достичь своих целей на СВО либо за столом переговоров, либо на поле боя.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия сможет достичь своих целей по ситуации на Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Лучшей гарантией здесь будет просто укрепление нашей страны, нашей военной мощи, консолидация нашей страны вокруг курса президента, ну и необходимости достичь результатов, если не за столом переговоров, то на поле боя, а это вполне вероятно и естественно состоится", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.