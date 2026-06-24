Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть европейских элит желает поражения России и ее распада, заявил Дмитрий Медведев.
- Он отметил, что воинственная риторика из Брюсселя, Парижа, Берлина, Лондона навеяна этим желанием.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Часть европейских элит желает поражения России и ее распада, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Действительно, часть европейских элит - не вся, но часть европейских элит - желает поражения России и нашего распада, и поэтому вся риторика воинственная, которая слышится из различных кабинетов в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне, она все-таки навеяна именно этим желанием", - сказал он журналистам.
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