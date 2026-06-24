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Часть европейских элит желает поражения и распада России, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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18:24 24.06.2026 (обновлено: 18:56 24.06.2026)
Часть европейских элит желает поражения и распада России, заявил Медведев

Медведев: часть европейских элит желает поражения России и ее распада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть европейских элит желает поражения России и ее распада, заявил Дмитрий Медведев.
  • Он отметил, что воинственная риторика из Брюсселя, Парижа, Берлина, Лондона навеяна этим желанием.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Часть европейских элит желает поражения России и ее распада, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Действительно, часть европейских элит - не вся, но часть европейских элит - желает поражения России и нашего распада, и поэтому вся риторика воинственная, которая слышится из различных кабинетов в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне, она все-таки навеяна именно этим желанием", - сказал он журналистам.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ миреБрюссель
 
 
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