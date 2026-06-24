Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Европейским союзом управляют неподготовленные люди.
- По его словам, у руководителей ЕС нет квалификации и опыта для управления таким сложным сообществом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейский союз возглавляют неподготовленные и неумные люди, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нынешним Европейским союзом управляют неподготовленные, подчас неумные люди. Люди, у которых нет ни квалификации, ни опыта для управления столь сложным сообществом людей. Сотнями миллионов людей и очень крупными экономиками", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026.
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