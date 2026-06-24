Медведев: большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции, это касается и президента, и правительства, и конституционного суда, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.