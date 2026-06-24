Медведев: большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции, заявил Медведев.
- Это касается президента, Конституционного суда, правительства и региональных администраций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции, это касается и президента, и правительства, и конституционного суда, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Большинство органов власти на Украине низложены или исчерпали свою компетенцию. Это касается президента, это касается конституционного суда, это касается правительства, это касается региональных администраций", - сказал он журналистам на полях ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.