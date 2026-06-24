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Медведев: большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции - РИА Новости, 24.06.2026
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18:23 24.06.2026 (обновлено: 18:33 24.06.2026)
Медведев: большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции

Медведев: правительство и КС Украины исчерпали свои компетенции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции, заявил Медведев.
  • Это касается президента, Конституционного суда, правительства и региональных администраций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Большинство органов власти на Украине исчерпали свои компетенции, это касается и президента, и правительства, и конституционного суда, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Большинство органов власти на Украине низложены или исчерпали свою компетенцию. Это касается президента, это касается конституционного суда, это касается правительства, это касается региональных администраций", - сказал он журналистам на полях ПМЮФ-2026.
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