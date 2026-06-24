Медведев назвал ситуацию, при которой у лидера США есть соцсеть, уникальной

"Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда, допустим, Соединенные Штаты, как субъект международного права, возглавляет президент, который является владельцем социальной сети Truth, то есть он по сути выступает в двух лицах", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ-2026.