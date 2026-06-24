Медведев назвал ситуацию, при которой у лидера США есть соцсеть, уникальной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал уникальной ситуацию, при которой президент США Дональд Трамп владеет социальной сетью Truth.
- Он отметил, что российским гражданам зарегистрироваться в этой социальной сети нельзя.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной ситуацию, при которой президент США Дональд Трамп владеет социальной сетью.
"Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда, допустим, Соединенные Штаты, как субъект международного права, возглавляет президент, который является владельцем социальной сети Truth, то есть он по сути выступает в двух лицах", - сказал он на пленарном заседании ПМЮФ-2026.
Медведев отметил, что российским гражданам в этой социальной сети зарегистрироваться нельзя.
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