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Медведев расскал о мерах противодействия дискриминации русскоговорящих - РИА Новости, 24.06.2026
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17:59 24.06.2026
Медведев расскал о мерах противодействия дискриминации русскоговорящих

Медведев: Россия применит все механизмы против дискриминации русскоговорящих

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета Санкт-петербургского государственного университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан, заявил Дмитрий Медведев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия будет использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша страна неоднократно заявляла, что намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026.
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