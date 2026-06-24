Медведев расскал о мерах противодействия дискриминации русскоговорящих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан, заявил Дмитрий Медведев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия будет использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша страна неоднократно заявляла, что намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоязычных граждан", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.