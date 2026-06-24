Сфера ИИ должна быть юридически отрегулирована, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости отрегулировать искусственный интеллект юристами и принять соответствующие законы законодателями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Юристы должны отрегулировать искусственный интеллект, а законодатели должны принять законы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"По сути, искусственный интеллект до конца человечеством не познан, некоторые специалисты в области AI вообще утверждают, что познать искусственный интеллект невозможно, поскольку это интеллект, но мы обязаны, как юристы обязаны его отрегулировать, а законодатели должны принять те или иные законы", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума