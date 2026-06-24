Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза Росии Дмитрий Медведев заявил, что международное право работает, хотя и с большим трудом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Международное право работает, хотя и с большим трудом, заявил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о решении Гаагского арбитража по иску Украины к России о правах в Черном и Азовском морях.

Он напомнил, что 15 июня постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. По словам зампреда Совбеза РФ, арбитраж в составе пяти независимых арбитров единогласно принял решение в пользу России и отклонил многочисленные требования Украины, обвинявшей российскую сторону в нарушении ряда положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Значит, почему я это все говорю? Потому что все-таки международное право работает. Работает, хотя и с большим трудом. И это, на самом деле, урок для всех нас", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.

Он отметил, что Россия продолжает разворачивать и свой "юридический щит" для обороны от подобного рода посягательств, которые позволяет так или иначе блокировать целый ряд угроз.

"В прошлом году на основании указа президента от 19 мая 2025 года заработал регистр, в котором при участии органов госвласти фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств. Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.