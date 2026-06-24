Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Украины нет истинного суверенитета, заявил Медведев.
- По его словам, страной управляют третьи лица, которые под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти.
С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Истинного суверенитета у Украины нет, ей управляют кукловоды, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
При этом "самостоятельность" Украины, которую зампред Совбеза РФ назвал несостоявшимся государством, имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры, отметил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.