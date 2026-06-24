Рейтинг@Mail.ru
Украиной управляют кукловоды, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 24.06.2026
Украиной управляют кукловоды, заявил Медведев

Медведев: у Украины нет суверенитета, ей управляют кукловоды

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Украины нет истинного суверенитета, заявил Медведев.
  • По его словам, страной управляют третьи лица, которые под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти.
С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Истинного суверенитета у Украины нет, ей управляют кукловоды, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
При этом "самостоятельность" Украины, которую зампред Совбеза РФ назвал несостоявшимся государством, имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры, отметил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Это капитуляция". На Западе жестко высказались о конфликте на Украине
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаРоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала