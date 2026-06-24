С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Истинного суверенитета у Украины нет, ей управляют кукловоды, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

При этом "самостоятельность" Украины, которую зампред Совбеза РФ назвал несостоявшимся государством, имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры, отметил он.