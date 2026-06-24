Бенефициары неоколониального режима используют язык силы, заявил Медведев

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бенефициары неоколониального режима используют только язык силы, в том числе экономический и военный, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Бенефициары неоколониального режима пока не понимают такого рода разговоров и используют только один язык - язык силы, прежде всего экономический, а зачастую и военный", - сказал он.