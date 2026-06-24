Бенефициары неоколониального режима используют язык силы, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что бенефициары неоколониального режима используют язык силы, в том числе экономический и военный.
- Он отметил, что международное право должно превратить глобальное большинство, живущее за пределами "западного лагеря", в реальные суверенные и защищенные центры силы глобального мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бенефициары неоколониального режима используют только язык силы, в том числе экономический и военный, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026 отметил, что международное право должно использоваться как инструмент, который превратит неоспоримое арифметическое глобальное большинство, живущее за пределами "западного лагеря", в реальные суверенные и защищенные центры силы глобального мира.
"Бенефициары неоколониального режима пока не понимают такого рода разговоров и используют только один язык - язык силы, прежде всего экономический, а зачастую и военный", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.