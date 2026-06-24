Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о различных вариантах смены киевского режима.
- Среди возможных вариантов он назвал выборы, свержение правящей хунты революционным путем и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий.
- По словам Медведева, это позволит людям жить в безопасности и формулировать свои запросы через законные институты власти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Варианты смены киевского режима могут быть разными - это могут быть и выборы, и свержение правящей хунты революционным путем, и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Он подчеркнул, что все это позволит людям через свои законные институты власти формулировать свои запросы, а в конечном счете и жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.