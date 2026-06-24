Медведев назвал возможные варианты смены киевского режима

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Варианты смены киевского режима могут быть разными - это могут быть и выборы, и свержение правящей хунты революционным путем, и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что все это позволит людям через свои законные институты власти формулировать свои запросы, а в конечном счете и жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.