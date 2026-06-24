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Медведев назвал возможные варианты смены киевского режима - РИА Новости, 24.06.2026
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17:19 24.06.2026
Медведев назвал возможные варианты смены киевского режима

Медведев: смена режима в Киеве может произойти путем выборов или свержения хунты

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о различных вариантах смены киевского режима.
  • Среди возможных вариантов он назвал выборы, свержение правящей хунты революционным путем и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий.
  • По словам Медведева, это позволит людям жить в безопасности и формулировать свои запросы через законные институты власти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Варианты смены киевского режима могут быть разными - это могут быть и выборы, и свержение правящей хунты революционным путем, и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Он подчеркнул, что все это позволит людям через свои законные институты власти формулировать свои запросы, а в конечном счете и жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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