Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания ПМЮФ-2026.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге.
"Я тоже, в свою очередь, сердечно всех приветствую на нашем XIV Петербургском юридическом форуме. Ну, сначала про погоду — она сегодня не очень. Завтра обещают хорошую, так что надеюсь, что сегодняшняя дождливая погода только для разгона, для начала. Солнце придет", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
Модератор заседания — телеведущая ВГТРК Александра Суворова — отметила, что, несмотря на погоду, зал форума полный.
"Так потому, что погода такая: если бы солнце было — здесь бы половины не было, наверное", — в шутку ответил Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.