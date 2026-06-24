Рейтинг@Mail.ru
Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 24.06.2026 (обновлено: 20:26 24.06.2026)
Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге

Медведев пошутил про дождливую погоду во время ПМЮФ-2026

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания ПМЮФ-2026.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге.
"Я тоже, в свою очередь, сердечно всех приветствую на нашем XIV Петербургском юридическом форуме. Ну, сначала про погоду — она сегодня не очень. Завтра обещают хорошую, так что надеюсь, что сегодняшняя дождливая погода только для разгона, для начала. Солнце придет", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
Модератор заседания — телеведущая ВГТРК Александра Суворова — отметила, что, несмотря на погоду, зал форума полный.
"Так потому, что погода такая: если бы солнце было — здесь бы половины не было, наверное", — в шутку ответил Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Медведев рассказал, что неприемлемо для России в отношении Украины
20 июня, 09:54
 
Санкт-ПетербургРоссияДмитрий МедведевАлександр Суворов (полководец)Единая РоссияВГТРКПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала