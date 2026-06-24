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Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного преступления - РИА Новости, 24.06.2026
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17:15 24.06.2026
Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного преступления

Медведев предложил закрепить колониализм в качестве состава преступления

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности.
  • Это можно сделать в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности в рамках работы комитета по разработке соответствующей конвенции ООН.
"Необходимо также закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности. Это сделать можно в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право – привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
По его словам, такая мера является своевременной и позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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