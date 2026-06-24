Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности.

Это можно сделать в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности в рамках работы комитета по разработке соответствующей конвенции ООН.

"Необходимо также закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности. Это сделать можно в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право – привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.

По его словам, такая мера является своевременной и позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов.