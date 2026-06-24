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Россия разворачивает юридический щит, блокирующий угрозы, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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17:14 24.06.2026
Россия разворачивает юридический щит, блокирующий угрозы, заявил Медведев

Медведев: РФ продолжает разворачивать юридический щит, блокирующий угрозы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает разворачивать юридический щит для блокировки угроз, заявил Дмитрий Медведев.
  • В прошлом году заработал единый регистр, фиксирующий преступления киевского режима и недружественных государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия продолжает разворачивать свой юридический щит, который позволяет блокировать целый ряд угроз, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наша страна продолжает разворачивать и свой юридический щит для обороны от подобного рада посягательств, который позволяет так или иначе блокировать целый ряд угроз", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
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Он напомнил, что в прошлом году заработал единый регистр, в котором фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств.
"Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно", - сказал Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Санкт-ПетербургРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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