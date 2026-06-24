Россия разворачивает юридический щит, блокирующий угрозы, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает разворачивать юридический щит для блокировки угроз, заявил Дмитрий Медведев.
- В прошлом году заработал единый регистр, фиксирующий преступления киевского режима и недружественных государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия продолжает разворачивать свой юридический щит, который позволяет блокировать целый ряд угроз, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наша страна продолжает разворачивать и свой юридический щит для обороны от подобного рада посягательств, который позволяет так или иначе блокировать целый ряд угроз", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Он напомнил, что в прошлом году заработал единый регистр, в котором фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств.
"Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно", - сказал Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.