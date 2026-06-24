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Медведев: когда дело доходит до реального боя, дух НАТО улетучивается - РИА Новости, 24.06.2026
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17:11 24.06.2026
Медведев: когда дело доходит до реального боя, дух НАТО улетучивается

Медведев: когда дело доходит до реального боя, дух НАТО быстро улетучивается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что в условиях реального боя дух НАТО быстро улетучивается.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что когда дело доходит до реального боя, дух НАТО очень быстро улетучивается.
"Когда дело доходит до реального боя, дух североатлантического единства очень быстро улетучивается", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Медведев обвинил НАТО в использовании режимов-марионеток против России
Вчера, 17:02
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная РоссияНАТО
 
 
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