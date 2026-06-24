Медведев: когда дело доходит до реального боя, дух НАТО улетучивается

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что в условиях реального боя дух НАТО быстро улетучивается.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что когда дело доходит до реального боя, дух НАТО очень быстро улетучивается.
"Когда дело доходит до реального боя, дух североатлантического единства очень быстро улетучивается", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.