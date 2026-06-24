Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев по собственной воле уже не остановится, заявил Медведев.
- Он отметил, что воля украинцев — это "продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной элиты".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украина по собственной воле уже не остановится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.