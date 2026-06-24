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Украина по собственной воле не остановится, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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17:06 24.06.2026 (обновлено: 17:19 24.06.2026)
Украина по собственной воле не остановится, заявил Медведев

Медведев: Украина по собственной воле уже не остановится

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев по собственной воле уже не остановится, заявил Медведев.
  • Он отметил, что воля украинцев — это "продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной элиты".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Украина по собственной воле уже не остановится, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума отметил, что воля народа на Украине - это "продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты".
"Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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