Россия готова строить справедливый миропорядок, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова строить справедливый миропорядок вместе с народами Африки, Азии и Латинской Америки, заявил Дмитрий Медведев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия готова строить справедливый миропорядок вместе с народами Африки, Азии и Латинской Америки, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Россия готова строить справедливый миропорядок вместе с народами Африки, Азии и Латинской Америки", - - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.