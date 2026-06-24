Отсутствие суверенитета у Украины не помешает переговорам, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что отсутствие суверенитета у Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренностей через парламент.
- Он отметил, что Украиной управляют третьи лица, а ее самостоятельность ограничена рамками, определенными спонсорами.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Отсутствие суверенитета у Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренностей через парламент, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе выступления он отметил, что истинный суверенитет у Украины сейчас отсутствует, так как страной управляют третьи лица, а самостоятельность этого государства ограничивается рамками, которые ему определили спонсоры.
"Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.