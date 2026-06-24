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Медведев рассказал, как государства должны развивать систему права - РИА Новости, 24.06.2026
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17:01 24.06.2026
Медведев рассказал, как государства должны развивать систему права

Медведев: государства должны развивать систему права на основе нацособенностей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что каждое государство должно развивать свою систему права на основе национальных и культурных особенностей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Каждое государство должно развивать свою систему права на основе национальных и культурных особенностей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Сегодня каждое государство должно развивать собственную правовую систему на основе национальных, исторических, культурных и социальных особенностей, так, чтобы она служила интересам общества, а не внешних игроков", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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