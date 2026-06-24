Диалог с киевским режимом на равных вести невозможно, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что вести диалог на равных с марионеточным киевским режимом невозможно.
- По его словам , киевский режим превратил страну в рассадник нацизма и коррупции и сдает ее в аренду внешним силам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог – этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны – диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право – привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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