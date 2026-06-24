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Диалог с киевским режимом на равных вести невозможно, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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16:56 24.06.2026 (обновлено: 17:10 24.06.2026)
Диалог с киевским режимом на равных вести невозможно, заявил Медведев

Медведев: диалог с марионеточным киевским режимом на равных вести невозможно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что вести диалог на равных с марионеточным киевским режимом невозможно.
  • По его словам , киевский режим превратил страну в рассадник нацизма и коррупции и сдает ее в аренду внешним силам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог – этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны – диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право – привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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