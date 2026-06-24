Медведев рассказал, кого Запад объявляет врагами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Запад объявляет неугодные страны врагами.
- По словам Медведева, Запад оправдывает незаконные действия против таких стран, включая теракты и военные действия.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запад объявляет неугодные страны врагами, оправдывает любые незаконные действия против них, вплоть до теракта и военных действий, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Неугодные страны Запад объявляет врагами, оправдывает любые незаконные действия против них, вплоть до терактов и военной агрессии, о чем я уже сегодня сказал. Но при этом закрывает глаза на уничтожение палестинцев, бомбежки Ирана, Ливана и очень многие другие эпизоды насилия. Поскольку для своих стандарты иные", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.