Медведев прокомментировал заслугу СССР в появлении нового миропорядка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что СССР превратил победу над нацизмом в условие нового мирового порядка.
- По требованию СССР появился первый пункт статьи второй Устава ООН, подчеркнул Медведев в ходе пленарного заседания XIV Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заслуга СССР в том, что он смог сделать победу над нацизмом условием нового миропорядка, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Здесь неоценима заслуга Советского Союза в том, что он смог превратить победу над нацизмом в условия нового мирового порядка. Его основой были провозглашены, в том числе, суверенное равенство и деколонизация. Именно по требованию нашей страны появился первый пункт статьи второй Устава ООН, который я уже упомянул", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.