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Медведев прокомментировал заслугу СССР в появлении нового миропорядка - РИА Новости, 24.06.2026
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16:51 24.06.2026
Медведев прокомментировал заслугу СССР в появлении нового миропорядка

Медведев: СССР смог сделать победу над нацизмом условием нового миропорядка

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что СССР превратил победу над нацизмом в условие нового мирового порядка.
  • По требованию СССР появился первый пункт статьи второй Устава ООН, подчеркнул Медведев в ходе пленарного заседания XIV Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заслуга СССР в том, что он смог сделать победу над нацизмом условием нового миропорядка, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Здесь неоценима заслуга Советского Союза в том, что он смог превратить победу над нацизмом в условия нового мирового порядка. Его основой были провозглашены, в том числе, суверенное равенство и деколонизация. Именно по требованию нашей страны появился первый пункт статьи второй Устава ООН, который я уже упомянул", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин
23 июня, 14:55
 
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