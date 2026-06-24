У Украины нет истинного суверенитета, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет.
- Дмитрий Медведев сделал заявление в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. У Украины лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.