Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о несостоятельности и слабости неоколониального меньшинства в контексте борьбы России против киевского режима и его покровителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Борьба России против киевского режима и его покровителей показала несостоятельность и слабость неоколониального меньшинства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я убежден, что решительные действия нашей страны по борьбе с киевским режимом, а также его покровителями уже стали своего рода прецедентом, показали всему миру несостоятельность и слабость неоколониального меньшинства", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право - привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.