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Медведев назвал причину провала западной экономики - РИА Новости, 24.06.2026
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16:49 24.06.2026 (обновлено: 17:00 24.06.2026)
Медведев назвал причину провала западной экономики

Медведев: значительная часть ресурсов Запада оттянута на борьбу против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что ресурсы Запада оттянуты на борьбу против России.
  • По словам Медведева, из-за этого у Запада провалы в экономике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную, политическую и экономическую борьбу против России, из-за этого у них провал в экономике, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную и экономическую, и политическую борьбу против России, колоссальные ресурсы. Из-за этого у них у них, по сути, в экономике провалы", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
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