Медведев назвал причину провала западной экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости . Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную, политическую и экономическую борьбу против России, из-за этого у них провал в экономике, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную и экономическую, и политическую борьбу против России, колоссальные ресурсы. Из-за этого у них у них, по сути, в экономике провалы", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.