Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что ресурсы Запада оттянуты на борьбу против России.
- По словам Медведева, из-за этого у Запада провалы в экономике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную, политическую и экономическую борьбу против России, из-за этого у них провал в экономике, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную и экономическую, и политическую борьбу против России, колоссальные ресурсы. Из-за этого у них у них, по сути, в экономике провалы", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
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