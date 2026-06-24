Медведев рассказал, зачем Западу понадобилась милитаризация Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что милитаризация Украины — это попытка Запада обуздать Россию за проведение суверенного курса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Беспрецедентная милитаризация Украины стала попыткой Запада обуздать Россию за проведение суверенного курса, заявил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
В МИД прокомментировали милитаризацию Евросоюза
22 июня, 12:45