Медведев рассказал, что провоцирует международную напряженность

"Серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств, стало размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада. Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность", - сказал он на пленарном заседании "Международное право - привилегия первых или право равных?" на полях Петербургского международного юридического форума.