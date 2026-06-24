Медведев рассказал, что провоцирует международную напряженность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размещение военных баз стран коллективного Запада на чужих территориях провоцирует международную и региональную напряженность, заявил Дмитрий Медведев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Размещение военных баз стран коллективного Запада на чужих территориях провоцирует международную и региональную напряженность, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств, стало размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада. Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность", - сказал он на пленарном заседании "Международное право - привилегия первых или право равных?" на полях Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.