Россия готова к борьбе за международное равноправие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова к борьбе за подлинное международное равноправие, заявил Медведев.
- Медведев высказался о необходимости полного отказа от неоколониальных практик.
С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия готова к борьбе за подлинное международное равноправие с полным отказом от неоколониальных практик, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.