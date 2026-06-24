Европейцы подорвали основы международного права, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости . Европейцы сами подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых сами выступают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он добавил, что речь идет в том числе о священном характере права собственности, о его абсолютной защите, которое было забыто моментально.