Европейцы подорвали основы международного права, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что европейцы подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых выступают.
- По его словам, забыт священный характер права собственности и его абсолютная защита.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейцы сами подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых сами выступают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Европейцы своими же руками в очередной раз подорвали фундаментальные устои международного права, в защиту которых так рьяно выступают", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что речь идет в том числе о священном характере права собственности, о его абсолютной защите, которое было забыто моментально.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.