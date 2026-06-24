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Европейцы подорвали основы международного права, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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16:28 24.06.2026 (обновлено: 16:36 24.06.2026)
Европейцы подорвали основы международного права, заявил Медведев

Медведев: европейцы подорвали фундаментальные основы международного права

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что европейцы подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых выступают.
  • По его словам, забыт священный характер права собственности и его абсолютная защита.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейцы сами подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых сами выступают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Европейцы своими же руками в очередной раз подорвали фундаментальные устои международного права, в защиту которых так рьяно выступают", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что речь идет в том числе о священном характере права собственности, о его абсолютной защите, которое было забыто моментально.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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