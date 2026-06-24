Программа развития СПбГУ выполняется, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что программа развития Санкт-Петербургского государственного университета выполняется.
- Он предложил обсудить ход реализации действующей программы развития университета до 2030 года на заседании попечительского совета СПбГУ в рамках Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Программа развития Санкт-Петербургского государственного университета выполняется, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.
Он предложил обсудить ход реализации действующей программы развития университета до 2030 года.
"В целом программа университета выполняется. С момента ее принятия, конечно, существенно изменились условия, в которых развивается наша страна. Это очевидно", - сказал Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.