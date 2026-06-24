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Программа развития СПбГУ выполняется, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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15:31 24.06.2026
Программа развития СПбГУ выполняется, заявил Медведев

Медведев: программа развития СПбГУ выполняется

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что программа развития Санкт-Петербургского государственного университета выполняется.
  • Он предложил обсудить ход реализации действующей программы развития университета до 2030 года на заседании попечительского совета СПбГУ в рамках Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Программа развития Санкт-Петербургского государственного университета выполняется, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.
В среду на полях Петербургского международного юридического форума он провел заседание попечительского совета СПбГУ. Зампред Совбеза РФ возглавляет совет и является выпускником юридического факультета вуза.
Он предложил обсудить ход реализации действующей программы развития университета до 2030 года.
"В целом программа университета выполняется. С момента ее принятия, конечно, существенно изменились условия, в которых развивается наша страна. Это очевидно", - сказал Медведев.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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