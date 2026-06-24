Медведев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.

Медведев отметил заслуги агентства в развитии журналистики и информировании людей о главных новостях страны.

Особую благодарность Медведев выразил сотрудникам агентства, которые освещают ход специальной военной операции и жизнь новых регионов.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, отметив его заслуги в развитии журналистики, информировании миллионов людей о главных новостях страны, твердость убеждений и гражданскую позицию и выразив особую благодарность тем, кто освещает ход специальной военной операции и жизнь новых регионов.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 85-летием со дня основания агентства МИА "Россия сегодня", - говорится в телеграмме Медведева коллективу агентства.

Он напомнил, что знаменитое Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, в первые, самые тяжелые дни войны. Работая в непрерывном режиме, оно сообщало последние новости с фронта и стало важнейшим источником информации о героической борьбе нашего народа против фашистских захватчиков. Фронтовые сводки тех лет – живые свидетельства стойкости и мужества наших бойцов и тружеников тыла, их беззаветной преданности Отечеству, подчеркнул Медведев.

"В масштабной и многогранной деятельности преемников "Совинформбюро" – Агентства печати "Новости", РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня" – нашли отражение все значимые этапы современной истории. Сегодня медиахолдинг вносит серьезный вклад в развитие журналистики, позволяет миллионам людей быть в курсе главных новостей в нашей стране и за рубежом, составить для себя полное и достоверное представление о происходящих событиях", - указал он.

Медведев назвал большой и сплоченный коллектив "Россия сегодня" специалистами самого высокого уровня, всецело преданными своему делу.

"Вас отличают умение трудиться с полной самоотдачей, твердость убеждений и гражданской позиции. Особая благодарность – сотрудникам агентства, которые освещают ход специальной военной операции и жизнь новых регионов России. Их работа – пример истинного патриотизма и мужества, верности журналистскому долгу, правде и справедливости. Желаю вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка