Мединский сравнил большевиков с блогерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский на полях ПМЮФ оценил первые решения финансовых вопросов большевиками.
- Он назвал большевиков "блогерами у власти" и подчеркнул, что их представления о реалиях были нулевыми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на полях ПМЮФ, оценивая первые решения финансовых вопросов большевиками, назвал их блогерами у власти.
"Большевики - вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег - давайте заберем в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберем и раздадим. Раздали. Кончились? Надо напечатать, а в чем проблема? Скоро все равно деньги отменят. Бюджетные проблемы решались записками", - сказал он в ходе сессии "1905: революция и реформы. Уроки истории" ПМЮФ.
Он подчеркнул, что представления большевиков о реалиях в то время были нулевыми.
"Правда, была революционная решительность - и очень быстро учились", - заключил Мединский.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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