Мединский сравнил большевиков с блогерами

"Большевики - вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег - давайте заберем в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберем и раздадим. Раздали. Кончились? Надо напечатать, а в чем проблема? Скоро все равно деньги отменят. Бюджетные проблемы решались записками", - сказал он в ходе сессии "1905: революция и реформы. Уроки истории" ПМЮФ.