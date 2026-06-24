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Мединский сравнил большевиков с блогерами - РИА Новости, 24.06.2026
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15:06 24.06.2026
Мединский сравнил большевиков с блогерами

Владимир Мединский сравнил большевиков с блогерами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский на полях ПМЮФ оценил первые решения финансовых вопросов большевиками.
  • Он назвал большевиков "блогерами у власти" и подчеркнул, что их представления о реалиях были нулевыми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на полях ПМЮФ, оценивая первые решения финансовых вопросов большевиками, назвал их блогерами у власти.
"Большевики - вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег - давайте заберем в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберем и раздадим. Раздали. Кончились? Надо напечатать, а в чем проблема? Скоро все равно деньги отменят. Бюджетные проблемы решались записками", - сказал он в ходе сессии "1905: революция и реформы. Уроки истории" ПМЮФ.
Он подчеркнул, что представления большевиков о реалиях в то время были нулевыми.
"Правда, была революционная решительность - и очень быстро учились", - заключил Мединский.
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