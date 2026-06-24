Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Мединский сообщил, что школьный курс обществознания сократили с шести до трех лет.

Минпросвещения включил в федеральный перечень новый единый учебник обществознания для 9-го класса под редакцией Дмитрия Медведева, выпущенный издательством "Просвещение-Союз".

С 1 сентября новый учебник придет в российские школы.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все лучшее, что было в прежнем школьном курсе обществознания, осталось и в новом курсе, но было существенно переработано в пользу практического смысла, курс сократился с шести до трех лет без ущерба смыслового содержания, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее издательство "Просвещение-Союз" выпустило новый единый учебник обществознания для 9-го класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева . Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник придет в российские школы.

"Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с шести лет до трех. Все лучшее, что было в прежнем касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы", - отметил Мединский в ходе сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" в рамках ПМЮФ.