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Мединский рассказал о сокращении школьного курса обществознания - РИА Новости, 24.06.2026
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10:38 24.06.2026
Мединский рассказал о сокращении школьного курса обществознания

Мединский: школьный курс обществознания изменили в пользу практического смысла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Мединский сообщил, что школьный курс обществознания сократили с шести до трех лет.
  • Минпросвещения включил в федеральный перечень новый единый учебник обществознания для 9-го класса под редакцией Дмитрия Медведева, выпущенный издательством "Просвещение-Союз".
  • С 1 сентября новый учебник придет в российские школы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все лучшее, что было в прежнем школьном курсе обществознания, осталось и в новом курсе, но было существенно переработано в пользу практического смысла, курс сократился с шести до трех лет без ущерба смыслового содержания, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее издательство "Просвещение-Союз" выпустило новый единый учебник обществознания для 9-го класса под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник придет в российские школы.
"Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с шести лет до трех. Все лучшее, что было в прежнем касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы", - отметил Мединский в ходе сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" в рамках ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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