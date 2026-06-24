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Радио стран Сахеля поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
22:21 24.06.2026 (обновлено: 22:22 24.06.2026)
Радио стран Сахеля поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Радио стран Сахеля отметило сохранение "Россией сегодня" журналистской традиции

© РИА НовостиЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Логотип "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор радио Конфедерации государств Сахеля (АГС) Daandé Liptako Йоланд Калвуле поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием.
  • Поздравление поступило через посольство России в Буркина-Фасо.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор радио Конфедерации государств Сахеля (АГС) Daandé Liptako Йоланд Калвуле поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, высоко оценив ее непрерывную информационную работу и сохранение этой журналистской традиции в мире.
Поздравление в адрес генерального директора Дмитрия Киселева и всего коллектива медиагруппы поступило через посольство РФ в Буркина-Фасо.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
Вчера, 18:41
"По случаю знаменательного юбилея искренне поздравляю вас с 85-й годовщиной, а также прошу принять, господин генеральный директор, вместе со всеми вашими сотрудниками наши пожелания успехов в будущем", - говорится в поздравительном письме.
Калвуле также отметил работу сотрудников медиагруппы.
"Высоко ценим непрерывную информационную работу, проводимую вашими сотрудниками, и сохранение этой журналистской традиции во всем мире", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что ее нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Конфедерация государств Сахеля была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа - Альянса государств Сахеля, образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.
Поздравление Маргариты Симоньян с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поблагодарила за работу коллектив "России сегодня"
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