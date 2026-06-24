Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор радио Конфедерации государств Сахеля (АГС) Daandé Liptako Йоланд Калвуле поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием.

Поздравление поступило через посольство России в Буркина-Фасо.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор радио Конфедерации государств Сахеля (АГС) Daandé Liptako Йоланд Калвуле поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, высоко оценив ее непрерывную информационную работу и сохранение этой журналистской традиции в мире.

Поздравление в адрес генерального директора Дмитрия Киселева и всего коллектива медиагруппы поступило через посольство РФ в Буркина-Фасо.

"По случаю знаменательного юбилея искренне поздравляю вас с 85-й годовщиной, а также прошу принять, господин генеральный директор, вместе со всеми вашими сотрудниками наши пожелания успехов в будущем", - говорится в поздравительном письме.

Калвуле также отметил работу сотрудников медиагруппы.

"Высоко ценим непрерывную информационную работу, проводимую вашими сотрудниками, и сохранение этой журналистской традиции во всем мире", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что ее нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".